donderdag 23 november 2023 om 18:10

Een proloog, een tijdrit en twee aankomsten bergop in Ronde van Romandië 2024

Het rittenschema van de Ronde van Romandië 2024 is bekend. De Zwitserse ronde zal traditiegetrouw beginnen met een proloog, heeft ook weer een individuele tijdrit en kent twee aankomsten bergop. De details over de etappes zijn nog onthuld.

De organisatie nog geen etappeprofielen gedeeld en is nog niet duidelijk hoe lang de ritten zullen. Wel duidelijk: de rittenkoers duurt van 23 tot en met 28 april en de start- en finishplekken van de etappes. Zo vindt de proloog plaats in Payerne. De dag erna staat een rit-in-lijn op het programma met start en finish in Fribourg. Rit drie betreft een bergrit die van start gaat in Fribourg en finisht in Les Marécottes, na een klim van acht kilometer aan 7,3%.

Op dag vier moet er opnieuw tegen de klok gereden worden, nu in Oron. De zaterdagrit lijkt vervolgens de definitieve beslissing te moeten brengen, want opnieuw wordt er bergop gefinisht. Nu is de klim naar Leysin de scherprechter. In 2017 sloeg Simon Yates hier een dubbelslag, na een klim van vier kilometer aan 7,2%. De slotrit van de Ronde van Romandië 2024 gaat van en naar Vernier.

Afgelopen seizoen won Adam Yates de Ronde van Romandië. Matteo Jorgenson en Damiano Caruso mochten als nummers twee en drie mee het podium op.

Rittenschema Ronde van Romandië 2024

23/04 – Proloog: Payerne – Payerne

24/04 – Etappe 1: Fribourg – Fribourg

25/04 – Etappe 2: Fribourg – Salvan/Les Marécottes

26/04 – Etappe 3: Oron – Oron (ITT)

27/04 – Etappe 4: Saillon – Leysin

28/04 – Etappe 5: Vernier – Vernier