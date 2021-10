Een nieuwe fiets voor wereldkampioen Alaphilippe

Wielerflits Kort

Julian Alaphilippe is straks te zien op een gloednieuwe fiets van Specialized. De fietsenleverancier van Deceuninck-Quick-Step heeft na de tweede wereldtitel van de Fransman besloten om de S-Works Tarmac SL7 van een nieuw tintje te voorzien.

De Fransman kreeg een jaar geleden ook al een aangepaste fiets na zijn eerste wereldtitel in het Italiaanse Imola. Alaphilippe komt dit seizoen nog één keer in actie. Komende zaterdag staat hij aan de start van de Ronde van Lombardije, in de hoop zijn eerste zege te boeken in de ‘Koers van de Vallende Bladeren’.

foto: Specialized foto: Specialized foto: Specialized foto: Specialized