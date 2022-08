Een duimpje omhoog voor jullie feedback

De reacties op WielerFlits gaan veranderen. Vorige week kondigden we een nieuwe manier van sorteren aan. De aankondiging leverde veel reacties op. De feedback nemen wij ter harte.

Sinds het prille begin van WielerFlits in 2008 is het mogelijk om te reageren onder onze nieuwsberichten. Deze verschijnen in chronologische volgorde. Wie als eerste reageert, staat bovenaan.

Door de sterke groei in bezoekers, en daarmee het aantal reacties, is dat niet altijd bevorderlijk voor de inhoudelijke discussie. Wij willen jullie, onze vaste lezers en reageerders, een stem geven in het bepalen welke inhoudelijke bijdrage de meeste aandacht verdient. Iedere ingelogde gebruiker kan de reacties beoordelen met een duimpje.

Chronologische weergave blijft

Op veler verzoeken blijft de chronologische sortering. Het systeem van de duimpjes, wat we vandaag uitrollen, zal voorlopig geen invloed hebben op de volgorde.

Wanneer we de nieuwe sortering invoeren, blijft iedereen de optie houden om te sorteren op de nieuwste reactie eerst of oudste reactie eerst.

Duimpje omhoog voor jullie feedback!