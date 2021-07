Een derde van continentale rensters ontvangt geen salaris

Een derde van de wielrensters die uitkomen voor UCI Women’s Continental Teams ontvangt geen salaris. Dat blijkt uit een onderzoek van The Cyclists’ Alliance, de vakbond voor wielrensters. In 2018 gaf 17% van de rensters nog aan geen salaris te ontvangen, dit jaar is dat 34%.

De vakbond concludeert uit de enquête dat de ongelijkheidskloof op het gebied van loon tussen de Women’s World Tour en de continentale ploegen te groot is. Dat komt omdat UCI Women’s Continental Teams niet verplicht zijn een minimumsalaris te betalen. Het is een van de onderwerpen waar The Cyclists’ Alliance nadruk op zal blijven leggen, net als op een toename van het aantal tv-uren van vrouwenkoersen. Daar dringen de rensters zelf ook op aan.

Vier op de tien wielrensters geeft aan een tweede baan te hebben naast het wielrennen, terwijl een bijna even groot deel van het peloton het koersen combineert met een studie. De rensters die kiezen voor een bijbaan doen dat vooral uit financiële overwegingen. Tweederde van die groep ontvangt namelijk geen salaris van hun ploeg, terwijl 14% minder dan 5.000 euro verdiend.