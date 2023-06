Eekhoff verliest leiderstrui in ZLM Tour: “Vandaag niet op een rijtje met de ploeg”

Video

Nils Eekhoff moest vandaag zijn leiderstrui afstaan in de ZLM Tour. De Nederlander van Team DSM zag Olav Kooij bonificatieseconden pakken en dus staat Eekhoff nu tweede.

“Het was draaien en keren vandaag”, legt de Nederlander uit. “Niet het fijnste parcours om af te leggen. Hollen, stilstaan en dan weer optrekken. Met de ploeg hadden we het vandaag niet op een rijtje, maar morgen is het hopelijk beter.”

De kans dat Eekhoff zelf nog gaat proberen om de trui te heroveren, lijkt klein. “Meer tijd pakken in de proloog zat er niet in en de komende dagen hopen we resultaat te gaan rijden met Welsford. Het was mooi om dit de afgelopen dagen mee te maken.”