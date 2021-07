Edwin Ávila over voorlopige schorsing: “Ik zal mijn onschuld bewijzen”

Edwin Ávila is voorlopig geschorst door de UCI. Bij de Colombiaanse sprinter van Burgos-BH zijn bij een dopingtest sporen aantroffen van boldenone, maar Ávila ontkent met klem dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dopinggebruik. “Ik ben absoluut onschuldig en dat zal ik ook aantonen”, laat hij weten middels een statement.

De positieve dopingtest van de 31-jarige Ávila, uitkomend voor het Spaanse Burgos-BH, is afgenomen bij een out-of-competition-controle op 31 mei, anderhalve week nadat hij was afgestapt in de Ruta del Sol. Dat blijkt uit documenten van de UCI. De internationale wielerunie heeft nog geen verdere toelichting gegeven op de zaak.

Besmet rundvlees

Bij de Colombiaanse sprinter zijn bij een dopingtest sporen aantroffen van boldenone. Dat is een anabole steroïde. Ávila heeft echter een verklaring voor zijn positieve test. Volgens de renner is het terug te voeren tot het eten van besmet vlees vlak voor de bewuste dopingtest. “In Colombia is het niet ongebruikelijk om boldenone te gebruiken in rundvlees. Het is niet de eerste keer dat dit heeft geleid tot een positieve test bij een sporter.”

Ávila verwijst naar de dopingzaken van de Colombiaanse wielrenner Juan José Amador, tennisser Robert Farah en BMX’er Domenica Azuero. Bij deze atleten werden ook sporen van boldenone aangetroffen na het eten van besmet (rund)vlees, maar ze wisten uiteindelijk hun onschuld aan te tonen en werden dan ook vrijgesproken.

Ávila heeft dan ook vertrouwen in een goede afloop. “Ik ben al bezig met het aantonen van mijn onschuld. Ik krijg de volledige steun van mijn werkgever Burgos-BH. Bij deze formatie is er sprake van fair play en de ploeg voert een zero tolerance beleid. Ik kan aantonen dat ik in de uren voor de bewuste dopingcontrole besmet rundvlees heb gegeten. Ik zal mijn onschuld aantonen, daarover bestaat geen twijfel.”