Niels Bastiaens • dinsdag 26 maart 2024 om 07:43 dinsdag 26 maart 2024 om 07:43

Edward Theuns ziet Lidl-Trek in de breedte floreren: “Ik heb nog altijd mijn plek in de ploeg”

Video In de breedte heeft Lidl-Trek misschien wel de sterkste ploeg voor het klassieke voorjaar in handen, zeker nu de ziekenboeg bij Visma | Lease steeds groter wordt. Edward Theuns is al sinds 2016 (op een jaartje Sunweb na) een vaste waarde bij de ploeg, die afgelopen winter zwaar veranderde met de komst van grootmacht Lidl.

De Gentenaar heeft er niet de beste periode opzitten. “Ik was ziek, door een bacteriële infectie. Ik had echt een slecht gevoel. Daarop heb ik een paar dagen rust moeten nemen, wat in bed moeten blijven. Dingen die je als renner in het voorjaar natuurlijk liever vermijdt. Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk te rusten en het verstandig aan te pakken. Verder is er niets aan te doen.”

“Ik voel me intussen beter. Maar ideaal is het niet, de voorjaarsperiode is sowieso al druk. Als je dan ziek wordt, is het een moeilijke periode om er terug bovenop te komen. Ik hoop dat het begin van een beetje beterschap snel volgt.”

Theuns moest door zijn ziekte wel Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic links laten liggen. “En dat waren juist de enige twee wedstrijden waar ik een beetje meer vrijheid kon genieten van de ploeg. Dat is super jammer. In de andere grote koersen doe ik mijn werk voor Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Jonathan Milan met plezier. Maar qua niveau en gevoel is dit wel moeilijk om mee om te gaan. De wil om de komende weken nog het niveau te halen om de kopmannen bij te staan, is groot. Ik heb er nog zin in.”

Theuns zou kunnen meesurfen op de goede vibe die bij Lidl-Trek heerst. Zowel in de E3 Saxo Classic als Gent-Wevelgem waren ze al de meest dominante ploeg. En dankzij geldschieter Lidl zette de ploeg ook extra stappen qua performance. “Er is veel nieuw personeel in de ploeg en er zijn wel wat dingen veranderd. Je merkt het wel, maar het zit vooral in de kleinere dingen. Ik denk dat we sowieso al op een goed niveau waren, en dat we beetje bij beetje kleine stapjes erbij doen. Dat geeft geen supergroot verschil, maar als die dingen allemaal samenvallen, wordt de puzzel completer. Dat heeft sowieso een positief effect op de ploeg.”

“Het rennersbestand is ook veranderd. Ik denk dat alle renners in de ploeg nu echt gewoon heel goede renners zijn. Niet dat er vroeger slechte waren, maar je ziet toch dat er veel renners van een hoger niveau zijn bijgekomen. Op alle fronten zijn we competitief, en dat is wel leuk.”

Samen rijden met Milan

Maar welke plaats heeft Theuns zelf nog in de ploeg? “Vorig jaar was ik super tevreden van mijn seizoen. Ik heb zelf nog mooie resultaten kunnen rijden. Het aantal kansen dat ik heb, wordt elk jaar minder. Maar ook in dienst kan ik superveel werk doen. In Tirreno-Adriatico deed ik de lead out voor Milan, dat geeft ook wel voldoening. Het is leuk om met mijn ervaring ook gids te spelen. Ik heb zeker het gevoel dat ik mijn plaats heb.”

“Misschien evolueert mijn rol de komende jaren nog meer naar gids. Ik heb sowieso ook gevraagd om een programma met Milan te kunnen samendoen. De afgelopen jaren heb ik weleens kunnen sprinten hier en daar. Maar ik denk eigenlijk dat ik misschien sterker ben in mijn rol als lead out. Maar je bent uiteindelijk ook maar zo goed als de sprinter die achter je zit. Daarom is het mooi om iemand te hebben waar je samen mee vooruit kunt gaan en successen boeken.”