Edward Theuns: “Ik heb me niet onveilig gevoeld in Parijs-Nice” zondag 15 maart 2020 om 15:03

Edward Theuns beëindigde zaterdag een aparte versie van Parijs-Nice. De rittenkoers werd vanwege de uitbraak van het coronavirus een dag eerder gestopt, terwijl veel renners en ploegen twijfelden over de keuze om Parijs-Nice voort te zetten. “Ik heb me niet onveilig gevoeld”, zegt Theuns in het programma De Ochtend.

Parijs-Nice ging door, terwijl doorheen Europa drastische maatregelen genomen werden om de verspreiding van het virus in te dammen. “Zeker na de rit op vrijdag, toen het nieuws kwam dat ook de klassiekers afgelast werden. Dat was voor iedereen een shock, alhoewel we dat voelden aankomen. Er werd heel de week over gebabbeld en er heerste onzekerheid”, aldus Theuns.

Overleg met rennersvakbond

“Het probleem is dat een peloton heel internationaal is en er veel renners waren die zich zorgen maakten dat ze niet gingen thuis raken. Ik vond dat wel begrijpelijk”, zegt de coureur van Trek-Segafredo. “Maar in het wielrennen is het moeilijk om een peloton op een lijn te krijgen en daarom is de koers nog een paar dagen doorgegaan.”

Onveilig voelde Theuns zich niet. “Omdat we in de koers altijd in contact komen met dezelfde mensen: mijn ploegmaats en de renners in het peloton. Daarbuiten hebben we fysiek eigenlijk geen contact met andere mensen. Als niemand het virus heeft, denk ik wel dat dat nog veilig is. Er is ook even overleg geweest met de CPA, de rennersvakbond, over welke ploeg wou stoppen, welke wou doorgaan. Uiteindelijk is daar gestemd en kwam eruit dat de meeste ploegen wilden doorgaan, omdat de overheid het goedkeurde om door te gaan.”

‘Denk dat er geen klassiekers meer gereden gaan worden’

“Ik houd er persoonlijk eigenlijk al geen rekening mee dat die gereden zal worden. En ik denk dat ook de meeste renners dat doen”, zegt Theuns over de Ronde van Vlaanderen van 5 april. Ook van Parijs-Roubaix verwacht hij niet veel. “Ik heb er nog niets over gehoord, maar ik denk dat de kans zeer klein is dat ook die doorgaat. Het is wachten op nieuws, maar persoonlijk denk ik dat er geen klassiekers meer gereden gaan worden.”