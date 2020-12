Eduard Prades: “Mijn rennersprofiel wordt bij Movistar niet erg gewaardeerd”

Eduard Prades tekende onlangs voor twee jaar bij Delko One Provence, nadat zijn verbintenis bij Movistar niet werd verlengd. Daarmee doet de Spanjaard een stap terug naar het ProTour-niveau, maar bij zijn nieuwe ploeg wordt hij wel de kopman.

Na twee seizoenen scheiden de wegen van Movistar en Prades. In zijn periode bij de Spaanse ploeg won hij de Vuelta Aragón en een etappe in de Tour de La Provence. “Het had zijn langste tijd gehad. De ploeg wilde niet met mij verder en voor mij was het ook wel over. Ik zocht naar motivaties en bepaalde garanties die Movistar me niet kon bieden en Delko One Provence wèl. Dat was een van de redenen voor deze verandering”, vertelde hij aan RTVE.

Ook had hij het gevoel dat hij niet in de ploeg paste. “Ik ben een type renner dat bij Movistar niet erg wordt gewaardeerd. Dat zag je ook bij Lobato en Barbero. Het is het type renner dat ze van tijd tot tijd willen verjongen. Ze kozen ervoor om Gonzalo Serrano te pakken, het is hun filosofie. Ze hebben hun leiders, hun knechten en dan deze renners voor, zeg maar, de minder belangrijke koersen. Ze besloten om niet met mij verder te gaan en dat heb je dan te accepteren.”

Veel aanbiedingen

Om interesse van andere ploegen zat Prades niet verlegen. “Ik was verrast, want ik had best veel aanbiedingen. Uiteindelijk paste Delko One Provence het meest bij me. Ik had niet veel voorstellen uit de WorldTour, en de voorstellen die ik kreeg voldeden financieel gezien niet of ik kreeg te horen dat ik moest wachten – en ik moest veel wachten. Toen eenmaal de aanbieding van deze Franse ploeg voorbijkwam, kon ik die niet voorbij laten gaan.”

Hoe het programma van de Spanjaard er gaat uitzien, is nog ongewis. Veel hangt samen met de uitnodigingen die zijn nieuwe ploeg mogelijk krijgt voor Parijs-Nice en de Volta a Catalunya. “In principe begin ik met de GP La Marseillaise. Daarna rijd ik normaal gezien de Ster van Bessèges, de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Classic Sud Ardèche. En dan volgen mogelijk de Volta a Catalunya en Parijs-Nice.”