Edoardo Affini (Jumbo-Visma) nipt tweede in de Giro: “De Bondt was sneller, chapeau”

Edoardo Affini greep voor de derde keer in twee jaar tijd net naast de dagzege in Giro d’Italia 2022. De 25-jarige Italiaan van Jumbo-Visma moest donderdag genoegen nemen met een tweede plek vanuit de vroege vlucht. Alleen Dries De Bondt van Alpecin-Fenix was nipt sneller. “Ik wist dat ik vooraan niet de snelste was en moest het zo proberen”, zegt hij.

Daarmee doelt de Italian Stallion – die in goed Nederlandse zijn woord deed, Affini is al een paar jaar samen met een Nederlandse vriendin – op het feit dat hij zijn sprint vroeg aanging. “Ik heb geprobeerd zo lang mogelijk te wachten, om dan op 250 meter voor het einde volle bak door te trekken tot aan de finish”, legt de tijdrijder uit.

“Alleen was Dries sneller, chapeau. Hij en Magnus Cort waren vooraan sowieso de rapste mannen. Ik moest het op deze manier proberen en uiteindelijk kom ik een half wiel tekort. Het is jammer voor onze ploeg dat we weer tweede zijn. Maar we zitten wel steeds mee in de kopgroep en creëren kansen om te winnen. Dat is voor nu belangrijk.”