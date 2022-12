Eddie Dunbar wordt kopman in grote ronde: “Hij heeft te weinig kansen gekregen”

Eddie Dunbar zal in 2023 kopman zijn in een grote ronde. De renner uit Ierland heeft INEOS Grenadiers aan het einde van 2022 verlaten en is naar BikeExchange-Jayco getrokken om meer kansen te krijgen. “Hij heeft nog niet kunnen laten zien wat hij waard is.”

Ondanks dat Dunbar al 26 jaar oud is en heel wat potentieel heeft getoond in rittenkoersen, reed hij nog maar een grote ronde in zijn carrière. Dat was in 2019, toen hij de Giro d’Italia uitreed. Dunbar deed dat met succes, want hij werd 22ste in het algemeen klassement en zesde in het jongerenklassement. Daarnaast greep hij in een overgangsrit nipt naast de zege na een sprint met een kleine groep.

Ploegleider van BikeExchange-Jayco, Matt White, vertelde in een gesprek met The Irish Times dat Dunbar volgend seizoen in minstens een grote ronde als kopman zal starten. “Momenteel is de Giro d’Italia het plan. Daar zal hij onze man voor het klassement zijn”, aldus White. “Hij heeft nog maar een grote ronde gereden in zijn carrière. Het is duidelijk dat hij op dat vlak kansen heeft gemist. Hij heeft nog niet de kans gekregen om echt te tonen wat hij waard is.”

“Dit jaar kreeg hij een aantal kansen in rittenkoersen en hij heeft die met beide handen aangenomen. Hij won er twee”, verwees White naar de eindzeges van Dunbar in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Hongarije. Tot slot geeft de ploegleider ook nog aan dat Dunbar naar alle waarschijnlijkheid ook zal starten in de Vuelta a España.