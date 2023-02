Eddie Dunbar liep breukje in hand op bij val in Ronde van Valencia

Eddie Dunbar heeft bij zijn val in de openingsrit van de Ronde van Valencia een breuk in zijn hand opgelopen. Dat is uit nieuwe onderzoeken gebleken, laat zijn ploeg Jayco AlUla weten op sociale media. Dunbar verliet de Spaanse rittenkoers meteen na zijn schuiver.

“Na zijn val in de eerste etappe van de Ronde van Valencia heeft Eddie Dunbar nieuwe tests ondergaan voor de pijn in zijn hand. Een röntgenfoto toonde een kleine breuk”, schrijft Jayco AlUla. “Als gevolg hiervan, zal hij de komende weken wat tijd nemen om te rusten en te herstellen. Beterschap, Eddie!”

Dunbar besloot vorig jaar INEOS Grenadiers te verlaten voor een nieuw avontuur in Australische dienst. Bij zijn nieuwe ploeg kan de Ier nog meer zijn eigen ding doen, met name in het rondewerk. Zo zal hij dit jaar in een grote ronde te zien zijn als kopman. “Momenteel is de Giro d’Italia het plan. Daar zal hij onze man voor het klassement zijn”, vertelde Matt White, tegenwoordig high performance director bij Jayco AlUla, aan The Irish Times, niet zo lang geleden.