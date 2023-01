Dylan van Baarle zet vol in op Ronde van Vlaanderen: “Dan kan Wout Roubaix winnen”

Dylan van Baarle is door sportief manager Merijn Zeeman omschreven als droomtransfer voor Jumbo-Visma afgelopen winter. Laatstgenoemde prijst vooral de kwaliteit van de 30-jarige Nederlander, die in diepe finales van monumenten er nog bij moet zitten. Van Baarle zelf is titelverdediger in Parijs-Roubaix. “Vlaanderen ligt na aan mijn hart”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Voorheen was Van Baarle altijd een renner die bij INEOS Grenadiers kon loeren op zijn kans, in koersen waarin doorgaans Quick-Step en de laatste jaren Jumbo-Visma heersten. De Zuid-Hollander denkt dat hij bij de Nederlandse ploeg eerder kans maakt om de Ronde van Vlaanderen te winnen dan bij de Britten. “Die kans is vrij groot, in ieder geval voor ons als ploeg. Of ik dat dan ben, of Wout van Aert, Tiesj Benoot of Christophe Laporte. We kunnen alle vier winnen.”

Gezien zijn kwaliteiten lijkt het aannemelijk dat Van Baarle komend voorjaar sowieso moet gaan aanvallen om een tactisch overwicht te creëren. Van Aert kan dan immers op zijn lauweren rusten, met zijn eindschot achter de hand. “In theorie is dat het ideale scenario, dan moeten onze concurrenten aan het werk. Maar de praktijk moet uitwijzen of het ook zo gaat. Aan mijn manier van koersen verandert niets. Jumbo-Visma wil er net als mij een interessante koers van maken.”

Met de Hel van het Noorden reeds op zak, wil Van Baarle nu liever zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen richten. Die zou hij liever een keer winnen, dan nog een keer Parijs-Roubaix. “Vlaanderen is iets wat me heel na aan het hart ligt. De Ronde van Vlaanderen vind ik een supertoffe wedstrijd. Daarin zou ik graag een keer willen zegevieren. En ja, dan kan Wout Roubaix winnen”, grijnst de klassiekerspecialist van oor tot oor. Hij begint in het Openingsweekend.

