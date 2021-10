Dylan van Baarle over natte Parijs-Roubaix: “Een van mijn grootste nachtmerries”

Dylan van Baarle barst van het vertrouwen na zijn tweede plaats op het WK vorige week, maar kijkt niet uit naar een natte editie van Parijs-Roubaix. “Ik kijk er niet naar uit, het is een van mijn grootste nachtmerries”, laat hij doorschemeren.

Tijdens een laatste verkenning vond Van Baarle al dat enkele stroken er verraderlijk bij lagen. “Zoals de Arenberg-strook. Ik kan me niet voorstellen hoe het gaat zijn als het daar ook nog eens nat is, maar dat gaan we meemaken. Ik ben er nog nooit echt bijgeweest in de finale van Roubaix, maar eens moet de eerste keer zijn.”

“Of dat gaat lukken, hangt van factoren als valpartijen en lekke banden af. We gaan met het team proberen te winnen, maar laten we eerst maar eens in de finale geraken. Dat pas kunnen we zien wat de situatie is. Het is moeilijk om een plan te maken, zeker met het natte weer. Als je niet bij de eerste renners op de kasseien rijdt, wordt het lastig in ieder geval.”

Een goed resultaat in Roubaix zou voor Van Baarle niet meer dan de kers op de taart zijn na een goed seizoen, waarin hij Dwars door Vlaanderen won en tweede werd op het WK. “Ja, dit is mijn beste seizoen ooit”, sluit hij af. “Die tweede plaats heeft me veel vertrouwen gegeven. Als je kijkt naar het deelnemersveld, dan moet dat ook wel. Als het dat niet zou doen, weet ik niet wat wel.”