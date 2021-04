Dylan van Baarle: “Ik wilde Fabio Jakobsen trots maken”

Dylan van Baarle dacht bij zijn zegetocht in Dwars door Vlaanderen aan Fabio Jakobsen. Dat vertelde de klassiekerkopman van INEOS Grenadiers na afloop in een reportage van Vive le Vélo op Sporza. “Ik wilde hem trots maken, en dat is bij deze gelukt”, aldus Van Baarle.

Van Baarle spendeerde de eerste coronalockdown in zijn woonplaats Monaco, voornamelijk op zijn balkon. Achteraf had dat veel impact op de Zuid-Hollander. “Dat heeft mij meer schade gebracht dan gedacht”, vertelt hij. “Toen kwam die valpartij van Fabio Jakobsen, een heel goede vriend. Als je dan niet lekker in je vel zit, is dat nog een extra klap. Daardoor heb ik niet op mijn niveau kunnen rijden in de Tour de France.”

In Dwars door Vlaanderen greep Van Baarle zijn eerste klassiekerzege na een solo van ruim vijftig kilometer. “De laatste kilometers moest ik wel heel erg aan Fabio denken”, zegt hij. “Ik wilde hem trots maken, en dat is bij deze gelukt. Als zoiets gebeurt bij een van je beste vrienden, dan doet dat iets met je. Ik ben heel blij dat ik deze overwinning heb kunnen halen en met hem in gedachten naar de finish heb kunnen rijden.”

Het gespreksonderwerp, zijn moeilijke periode in de lockdown en zijn vriendschap met Jakobsen, roept emoties op bij Van Baarle. “Als je alleen in Monaco zit, raakt het je nog erger. Maar gelukkig gaat het met hem de betere kant op en kan iedereen het meer een plekje geven”, kan hij lachen.