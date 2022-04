Dylan Teuns voor ‘LBL’: “Zege in Waalse Pijl was super voor mijn vertrouwen”

Dylan Teuns staat, drie dagen na zijn indrukwekkende zege in de Waalse Pijl, met vertrouwen aan het vertrek van Luik-Bastenaken-Luik. Dat de 30-jarige Belg woensdag Alejandro Valverde op de Muur van Hoei aftroefde, was weinigen ontgaan.

Teuns bevond zich woensdag in het middelpunt van de wielersport, maar ondanks alle aandacht kon hij in de dagen daarna zich wel gewoon voorbereiden op Luik-Bastenaken-Luik. “Ik moest de afgelopen dagen best wat interviews doen, maar het was nog acceptabel”, vertelde hij in gesprek met Cycling Pro Net. “Ik kon daarnaast ook gewoon goed rusten en trainen. Het voelt geweldig om zo’n grote wedstrijd te hebben gewonnen en het is supergoed voor mijn vertrouwen. Ik kijk nu slechts uit naar morgen.”

Zeven keer eerder verscheen Teuns aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, waar hij in 2019 zijn beste resultaat behaalde met een negende plaats. In al zijn deelnames eindigde hij bij de beste 35 renners in de uitslag. Wat hij morgen kan verwachten, vond hij nog moeilijk te zeggen. “Ik hoop minstens op een goed resultaat en het zou supergoed zijn als ik voor de zege kan strijden. We hebben morgen een heel sterke ploeg, maar ik denk dat dat ook wel nodig is tegen de andere sterke teams”, zei hij tot slot.