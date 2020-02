Dylan Teuns na eerste tijdritzege: “Nu deze lijn doortrekken” maandag 24 februari 2020 om 10:29

Dylan Teuns beëindigde gisteren zijn sterke optreden in de Ruta del Sol met winst in de tijdrit door en rond Mijas. Daarmee klom hij op de slotdag naar de vijfde plaats in het klassement. Zijn zege in Mijas is overigens zijn eerste in een individuele tijdrit.

“Mijn eerste overwinning in een individuele tijdrit en natuurlijk ben ik daar superblij, en ook wel een beetje verrast mee”, kijkt Teuns terug op zijn dagsucces. “Het parcours met een steile beklimming was mij erg op het lijf geschreven en ook in de afdaling kon ik goede lijnen blijven rijden.” De Belg zette 17:57 op de klokken en zag alleen geletruidrager Jakob Fuglsang nog dichtbij komen. De cijfers achter de komma waren uiteindelijk in het voordeel van de Bahrain Merida-renner.

Dat het een goede week is geweest, vertelt Teuns. “Daarin was ik vaak dicht bij de overwinning en uiteindelijk komt die bij de laatste gelegenheid. In de Ronde van Valencia en hier in Andalusië liet ik zien dat ik in een goede vorm steek. Nu wil ik deze lijn doortrekken.” Normaal gesproken maakt hij zaterdag zijn opwachting in Omloop Het Nieuwsblad, waarin hij vorig jaar de nummer vijf was in de uitslag.