Dylan Teuns moet ook Omloop Het Nieuwsblad missen

Dylan Teuns verschijnt komend weekend niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. Dat meldt de Belgische renner van Bahrain Victorious op social media. Onlangs moest hij ook al de Ruta del Sol aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting.

Teuns zou aanvankelijk deelnemen aan Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag, maar de 29-jarige renner moet zich afmelden. “Echt teleurgesteld dat ik moet aankondigen dat ik de opener van de klassiekers moet missen wegens gezondheidsproblemen. De prioriteit is nu om zo snel mogelijk weer in vorm te komen”, schrijft hij op social media.

Really disappointed to announce I will miss the opener of the Classics @OmloopHNB due to health issues. Priority is to get back in shape as soon as possible now.

