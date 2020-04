Dylan Teuns: “Ik wilde dit jaar profiteren van mijn veelzijdigheid” donderdag 16 april 2020 om 17:46

Dylan Teuns was gemotiveerd voor zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Op zijn 28ste wilde hij voluit profiteren van zijn veelzijdigheid, vertelt de Limburger in een gesprek met Sporza. Maar het draaide anders uit. Hoe zijn najaar er gaat uitzien, weet hij nog niet. “Het wordt een kwestie van keuzes maken.”

Dylan Teuns staat nog altijd op zijn competitiegewicht. Hij traint 15 tot 20 uur per week. “In het begin van de coronacrisis was het mentaal niet gemakkelijk.”, zegt hij. “Je vraagt je af: wat nu? Maar ik heb snel de klik gemaakt. En nu is het afwachten. Ik laat het op me afkomen en hoop dat het snel betert. Dat is zowat het gevoel dat ik de laatste drie weken heb.”

“De motivatie is er nog steeds”, vertelt hij. “Weliswaar met enige laksheid, maar dat is niet abnormaal. Competitie is nog veraf. Om de twee weken krijgen we een motivatievideo doorgestuurd van Rod Ellingworth, onze teammanager bij Bahrain-McLaren. Dat helpt ook. Ik voel me trouwens goed in de ploeg. Ook al heb ik nog niet veel kunnen tonen, ze hebben al aangegeven me aan boord te willen houden.”

Debuut in Ronde van Vlaanderen

Dylan Teuns is 28 en stond voor een belangrijk jaar. Hij zou onder meer zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen. “Ik was goed gestart. Zo voelde het toch. Ik hoopte op een goed voorjaar, waarin ik voor het eerst echt wilde profiteren van mijn veelzijdigheid. Door te proeven van de Ronde van Vlaanderen, bijvoorbeeld. Ik hou van alle voorjaarsklassiekers, dus waarom veel skippen? Het voorjaar is al zo kort. Als je goed indeelt, kan je een aantal keer pieken.”

Dan maar ‘pakken wat kan’ in het najaar? Al tast ook Teuns voorlopig niog in het duister. Dat hij de Tour de France zal combineren met het WK in Zwitserland, ligt voor de hand. “Dat is de bedoeling. maar verder weet ik het niet goed. Er gaan een aantal dingen overlappen. Dat wordt een kwestie van keuze maken, vrees ik. Ik hoopte nog op een voorbereidingskoers in de aanloop naar de Tour, als die al doorgaat. Maar hoe realistisch is dat? En wat met de Monumenten? Die spreken me ook aan. Ik hoop alvast dat ze niet tijdens de Tour vallen.”

Afgeroomd salaris

Dat het een lang seizoen wordt, slaat Teuns een open deur in. “De Vuelta in november? Dan wordt de recuperatie naar volgend jaar wel heel kort. Voor je het beseft, zijn we alweer bij de Tour Down Under. Ze proppen nu alles wel heel kort op elkaar. Waarom de grote rondes niet inkorten naar twee weken, zoals Patrick Lefevere al een keer aankaartte? Het was nu toch hét moment om te experimenteren.”

Net als Dumoulin, zit ook Teuns verveeld met het feit dat een hoogtestage richting de Ronde van Frankrijk niet evident wordt. “Ik heb het al met mijn trainer besproken. Bij de ploeg zijn ze achter de schermen al bezig met de aanpak. Een hoogtestage is uiteraard het beste scenario, maar kan het. En dan heb je eigenlijk ook nog een voorbereidingskoers nodig op een zware Tour…”

Tot slot heeft Teuns het nog even over zijn ‘afgeroomd’ salaris. “Dat is nog steeds het geval, ja. Er is afgesproken dat dat drie maanden zou duren. Weliswaar tijdelijk. Alle begrip daarvoor. Sponsors moeten het hebben van visibiliteit. Maar zodra we opnieuw wedstrijden rijden, recupereren we onze centen. Dat staat zo op papier.”