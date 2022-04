Dylan Teuns (10de) blijft ontgoocheld achter: “Ik had nochtans de benen”

Na een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen, werd Dylan Teuns nu tiende in de Amstel Gold Race. Maar vrolijk werd de Limburger daar niet van. “Ik had de benen om beter te doen, had Cosnefroy en Kwiatkowski ook bijna te pakken, maar net toen ging ze goed samenwerken.”

De ontgoocheling droop na afloop van Teuns aangezicht. “Het cruciale moment van de wedstrijd voor mij was uiteraard toen ik tussen het duo Kwiatkowski – Cosnefroy en het groepje Van der Poel – Pidcock hing. Ik hoopte de sprong te maken. Ik had er ook de benen voor, maar toen Cosnefroy en Kwia begonnen samen te werken, kreeg ik het lastig”, doet Teuns zijn verhaal

“Ik denk dat ik op minder dan vijftig meter kom. Vier, vijf seconden was het. Maar ik kreeg het niet dicht.” Vervolgens werd de Bahrain-renner opnieuw ingelopen. “In die groep draaide het soms goed rond, maar daarna keken ze dan weer allemaal naar elkaar. En iedereen reageerde op iedereen.”

In de sprint voor de vierde plaats – Benoot reed in de slotkilometer nog solo naar de laatste podiumplek – moest de Limburger vrede nemen met plek tien. “Ach, ik heb geen sprint in huis om het op te nemen tegen mannen als Van der Poel en Matthews”, besloot Teuns, die woensdag ook van de partij is in de Brabantse Pijl.