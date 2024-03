vrijdag 15 maart 2024 om 17:53

Dylan Groenewegen zette (te) vroeg aan in Koksijde: “Dat is mijn manier van sprinten”

Video Nét niet voor Dylan Groenewegen in de Bredene Koksijde Classic. Het scheelde niet veel of de sprinter van Jayco-AlUla had de sprint naar zijn hand gezet, ware het niet dat zijn aanzet wat te vroeg was. De verrassende Luca Mozzato kwam er zo nog overheen.

“Hwas een pittige dag, zeker in de heuvelzone wisten we dat het lastig zou zijn. Die overleefde ik vrij goed. Daarna kwam ik op het meest slechte moment ten val. Ik zat ergens in de vierde groep. Toen was het van groep naar groep gaan, een beetje opschuiven. Uiteindelijk moet je blij zijn dat je terug vooraan komt”, reageerde Groenewegen voor onze camera.

Over zijn sprint was hij minder tevreden. “Als je een heel sterke sprint rijdt, maar misschien iets te vroeg aangaat en dan net niet wint, dan ben ik een winnaar en baal ik enorm. De benen zijn gewoon heel goed, alleen gaat het om winnen en dat heb ik gedaan. Als je in die situatie komt, wil je het ook graag afmaken.”

En ook de fiets wilde niet helemaal mee. “Het is een slecht excuus, maar de fiets reageerde niet toen ik wilde schakelen. Ik dat er een valpartij was en de man van Arkéa-B&B Hotels kwam rechts van mij. Ik dacht: ik ga gewoon. Ik weet dat ik vaak lange sprints doe, daar hou ik van. Dat is mijn manier van sprinten. Maar er kwam er nog een overheen door de sterke tegenwind”, legt Groenewegen uit.