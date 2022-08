Dylan Groenewegen wint na bijna-val: “Ik moest door het gras”

Video

Dylan Groenewegen boekte in de tweede rit van de Arctic Race of Norway zijn zevende zege van het seizoen. Het scheelde echter niet veel of de Nederlander van Team BikeExchange-Jayco was niet aan sprinten toegekomen: op twee kilometer van de finish was hij bijna betrokken bij een val en moest een stukje door de grasberm fietsen.

“Ik was bijna betrokken bij die val. Ik denk dat het achter me gebeurde en hoop dat iedereen oké is. Ik moest een stukje door het gras rijden, maar mijn ploegmaats brachten me terug in positie. Ik ben ze daar echt dankbaar voor, ze hebben wel een goed wijntje verdiend”, zei Groenewegen na afloop in het flashinterview.

De Nederlander kan in Noorwegen niet rekenen op een volledige sprinttrein, omdat zijn ploeg zich ook op het algemeen klassement richt. “De ploeg deed het echter geweldig. Het zag eruit als een echte trein met Schultz die me aan het eind in positie bracht. Ik begon mijn sprint vroeg, maar het was genoeg. Het is een mooie zege, voor mij maar ook voor de ploeg.”

Het was geen makkelijke dag door de wind en de regen, vertelde hij. “En ook door de korte klim aan het eind waar het volle bak ging. De benen zijn oké en ook in de Tour had ik al een goede vorm. Tot nu toe is de vorm nog steeds goed en ik ben heel blij met de benen. Gisteren was het zwaar, maar we staan er goed voor, winnen een rit en kijken nu uit naar de komende dagen.”