Dylan Groenewegen wint in Slovenië: “Met dank aan de ploeg”

Dylan Groenewegen boekte vandaag een welkome zege, goed twee weken voor de Tourstart in Kopenhagen. De sprinter van BikeExchange-Jayco bleek in de tweede etappe van de Ronde van Slovenië over de snelste benen te beschikken. “Met dank aan mijn ploeggenoten. Ik ben hier heel erg blij mee”, klonk het na afloop.

Groenewegen wist onderweg de heuvelzone te overleven en snelde in Rogaška Slatina afgetekend naar zijn vijfde zege van het seizoen, voor Lionel Taminiaux en Pascal Ackermann. “Ik was in staat om de heuvelzone door te komen, met dank aan mijn ploeggenoten. Daarna hebben we, samen met de mannen van Bahrain Victorious, tempo gemaakt”, begint de rappe Nederlander zijn relaas.

In de finale beschikte Groenewegen nog over enkele lead out-mannen, maar de sprint verliep niet vlekkeloos. “We hadden vandaag een perfecte timing, maar ik werd voor de laatste bocht ingesloten door de mannen van Bahrain Victorious. De aanloop naar de sprint verliep niet perfect, maar Luka (Mezgec, red.) deed een heel slimme move door wat ruimte voor me te maken. Zo kon ik andere renners volgen en was er ruimte om te sprinten.”

Groenewegen won vervolgens met ogenschijnlijk gemak de sprint. Met Taminiaux en Ackermann versloeg hij twee rappe mannen, al was zijn (op papier) grootste concurrent – Tim Merlier – er niet meer bij. De renner van Alpecin-Fenix moest eraf in de heuvelzone. “Jammer dat Merlier er niet meer bij zat, ik wil het namelijk graag opnemen tegen de snelste sprinters”, aldus Groenewegen. “Maar met Ackermann was er nog een rappe man van de partij.”