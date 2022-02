Dylan Groenewegen sprint nu wel naar de zege in Saudi Tour

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste zege voor Team BikeExchange-Jayco te pakken. De Nederlander snelde in de derde etappe van de Saudi Tour, met aankomst in AlUla Old Town, naar de zege, voor Daniel McLay en Caleb Ewan. Santiago Buitrago blijft leider in het algemeen klassement, al is het verschil met Ewan minimaal.

Met Santiago Buitrago in de leiderstrui werd begonnen aan de derde etappe van de Saudi Tour, die op papier gemaakt was voor de sprinters. Er waren namelijk, in tegenstelling tot de etappe van woensdag, geen noemenswaardige hellingen in de route opgenomen. Tijdens de 181,2 kilometer lange rit tussen Tayma Hadaj Well en Alula Old Town werd meer hoogte verloren dan gewonnen, waardoor een snelle wedstrijd verwacht kon worden. Dat bleek direct bij de start, al had dat meer met de fel blazende wind te maken.

Waaieralarm in Saudi-Arabië, leider Buitrago niet mee

De wind bleek gunstig te staan voor het trekken van waaiers en dus kwam het niet als een verrassing dat het peloton al snel op een lint werd getrokken. De nervositeit bereikte een kookpunt en al snel gingen de eerste renners tegen de vlakte. Andere coureurs hadden moeite om het hoge tempo te volgen en werden onverbiddelijk uit de wielen gereden. Nog in het eerste koersuur ontstond er een voorste groep van 27 renners. De grootste afwezige: leider Santiago Buitrago. De Colombiaan had zich op de een of andere manier laten verrassen.

De voor Bahrain Victorious uitkomende Buitrago reed plots in het defensief, in een tweede pelotonnetje op ruim een halve minuut van de eerste groep. Vooraan bleken sprinters als Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Danny van Poppel, Simone Consonni en Fernando Gaviria bij de les. Ook toppers als Rui Costa, Luka Mezgec en Daniel Oss zaten mee in de voorste waaier. Opvallend was de dominante aanwezigheid van Quick-Step Alpha Vinyl. Maar liefst zes renners van de Belgische formatie waren op de afspraak, alleen Iljo Keisse was niet mee met het waaiergeweld.

Hergroepering is een feit, dappere Turgis probeert het solo

Het verschil tussen beide groepen bleef lange tijd schommelen rond de driekwart minuut, maar met nog negentig kilometer te gaan kwam er dan toch een hergroepering. Met een eerste groep van een vijftigtal renners begonnen we aan deel twee van de etappe. Drie renners konden profiteren van een moment van windstilte en besloten er vanonder te muizen. Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies) en Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic) reden een maximale voorsprong bijeen van net iets meer dan drie minuten.

Met het ingaan van de laatste zeventig kilometer besloot Turgis zijn medevluchters overboord te gooien en aan een dappere maar vrij kansloze solo te beginnen. De Franse klassiekerspecialist kreeg in de finale af te rekenen met een fikse tegenwind, waardoor de gemiddelde snelheid flink naar beneden ging. Dit belette Turgis niet om zijn voorsprong op het peloton nog verder uit te breiden naar bijna vijf minuten, maar bij de sprintersteams was er geen sprake van paniek. Het was immers nog ver tot aan de finish en Turgis moest bovendien alles in zijn eentje opknappen.

Quick-Step Alpha Vinyl trekt nog een keer door

Het bleek een ongelijke strijd, al kwam Turgis op goed vijftien kilometer van de streep nog wel als eerste door aan de tussensprint, goed voor drie bonificatieseconden. Ook Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) en Rui Costa (UAE Emirates) deden nog een inspanning voor enkele boniseconden. Twee kilometer na de tussensprint kwam er dan een einde aan het avontuur van Turgis. De Fransman werd na een dappere poging weer ingerekend door het peloton en dus konden we ons gaan opmaken voor een massasprint. Dat was echter buiten Quick-Step Alpha Vinyl gerekend.

De Belgische formatie speelde op de verrassing in de hoop de boel nog op de kant te zetten, maar deze poging was geen lang leven beschoren. Niki Terpstra probeerde in de laatste kilometers richting de finish ook nog een sprint te ontlopen, maar er bleek geen beginnen aan voor de ervaren Nederlander van TotalEnergies. De sprintersploegen hadden hun treintjes inmiddels op de rails, wisten Terpstra weer bij te halen en reden met een rotvaart naar de vod van de laatste kilometer.

Groenewegen schiet nu wel raak

Groenewegen kwam dinsdag nog tekort in de eerste sprintetappe van de Saudi Tour, na een verre van vlekkeloze sprintvoorbereiding, maar vandaag werd de rappe Nederlander perfect gepiloteerd door zijn ploeg en met name Luka Mezgec. Groenewegen begon zo in een perfecte positie aan de sprint, ging als eerste aan en wist McLay en Ewan van zich af te houden. Goed voor zijn eerste zege van 2022 en voor zijn nieuwe werkgever BikeExchange-Jayco.

In het algemeen klassement gaat Buitrago nog altijd aan de leiding. Vrijdag staat de koninginnenrit van deze Saudi Tour op het programma.