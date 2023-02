Dylan Groenewegen positief over Saudi Tour: “Blij dat de nul weg is”

Dylan Groenewegen kijkt tevreden terug op de Saudi Tour, waar hij eerder deze week de eerste etappe won. Een tweede overwinning bleef in de slotrit echter uit voor de sprinter van Jayco-AlUla, maar toch kijkt hij tevreden terug op de meerdaagse in Saudi-Arabië. “Met een overwinning, de puntentrui en meerdere ereplaatsen kan ik wel thuiskomen.”

In de laatste etappe van vrijdag liep Groenewegen de overwinning mis nadat hij de sprint al vroeg aan ging. “Als ploeg waren we heel sterk. Een oplopend stuk ligt me normaal wel, maar deze aankomst was wel heel lastig. Ik ging vrij vroeg aan, raakte ingesloten en kwam toen vanachter met snelheid. Daarna viel ik stil en kwamen er een paar over me heen”, aldus de Amsterdammer.

“Natuurlijk wil je als sprinter altijd meer, maar we zijn blij dat we van de nul af zijn. De sprinttrein staat goed op de rails en ik ben tevreden over mijn benen”, zei de Nederlander. “De trui is leuk voor mijn vader, die kan mooi in de fietsenwinkel, waar hij al mijn gedragen truien ophangt.”

Groenewegen zal later deze maand opnieuw zijn snelle benen kunnen laten zien in het Midden-Oosten. Hij zal zich namelijk gaan meten met onder andere Mark Cavendish in de UAE Tour die 20 februari begint.