Dylan Groenewegen na vijfde zege in Veenendaal: “Mooi om te winnen in Nederland”

Een indrukwekkende reeks van Dylan Groenewegen, die zijn vijfde Veenendaal-Veenendaal Classic won. De Nederlander van Jayco-AlUla sprintte onbedreigd naar de zege in de Nederlandse eendagskoers. “Het is mooi om hier te winnen, het is een van de weinige profkoersen in Nederland”, zei hij na afloop.

In de laatste kilometer werd de sprinter perfect afgezet in de trein van Alpecin-Deceuninck. “Ik zat in perfecte positie. Ik mist vandaag mijn vaste leadout Luka Mezgec omdat hij op hoogtestage is, dus ik had de ploeg gevraagd om me voor de laatste bocht in goede positie neer te zetten. Ze hebben het echt heel goed gedaan, ik ben het team heel dankbaar”, aldus de Amsterdammer.

Voor Groenewegen was winst in zijn thuiswedstrijd echter geen vanzelfsprekendheid. “Ik had vanochtend geen goede benen. Het was ook geen makkelijke koers. Door de wind was het heel hectisch en was het wringen. Mentaal was het best zwaar, maar ik ben blij dat ik hier heb kunnen winnen. Het is een van de weinige profkoersen in Nederland”, zei hij.

De 29-jarige renner pakte zijn vierde seizoenszege. “Het doet me goed om nog een keer te winnen voor de Tour de France. Het is altijd een chaotische periode in het seizoen. Ploeggenoten zijn op verschillende momenten op hoogtestage, maar ik heb ervoor gekozen om hier te starten. Hopelijk kan ik over een jaar terugkeren voor mijn zesde”, besloot Groenewegen.