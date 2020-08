Dylan Groenewegen: “Kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind” donderdag 6 augustus 2020 om 12:40

Dylan Groenewegen heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op het dramatische incident in de Ronde van Polen. De Nederlandse topsprinter schrijft “de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.”

De eerste etappe van de Ronde van Polen eindigde gisteren in een groot dieptepunt voor de wielersport. Door een manoeuvre van Groenewegen belandde Nederlands kampioen Fabio Jakobsen in de dranghekken. De renner van Deceuninck-Quick-Step werd met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht.

Via zijn social media heeft Groenewegen in een kort bericht voor het eerst gereageerd op het voorval. “Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is”, schrijft hij. “Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.”

De 27-jarige Nederlander kwam bij de crash zelf ook ten val. Of hij daarbij zelf ook geblesseerd is geraakt, is niet bekend.

