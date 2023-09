vrijdag 15 september 2023 om 16:36

Dylan Groenewegen grijpt nipt naast zege: “Valt net niet de goede kant op”

Dylan Groenewegen moest in het Kampioenschap van Vlaanderen genoegen nemen met een tweede plaats achter Jasper Philipsen. Er kwam een fotofinish aan te pas, maar de Belg bleek toch net wat sneller dan de Nederlander van Jayco-AlUla.

Na afloop leek de teleurstelling te overheersen bij Groenewegen. “Dat ik dichtbij was heb ik vrij weinig aan. Het was een mooie, eerlijke sprint. Jasper was net iets eerder bij de meet, dus hij was onklopbaar”, vertelde hij. “De zege was mogelijk geweest, maar het valt net goed voor hem. Bij Jasper valt het net de goede kant op, bij mij niet.”

Geen EK

Ook in de Tour de France moest de sprinter al een aantal keer zijn meerdere erkennen in Philipsen. “We moeten kijken wat we beter kunnen doen, misschien ging ik net niet op het perfecte moment aan. In de Tour werd ik er al een paar keer opgelegd, zondag had ik in Fourmies pech. Als sprinter wil je altijd winnen, maar hier zat het er zeker in”, aldus Groenewegen.

De Amsterdammer rijdt dit najaar nog een aantal koersen, maar het EK in Drenthe hoort daar niet bij. “Het parcours is heel zwaar, ik begrijp bondscoach Koos Moerenhout dus zeker. Ik rijd echter nog genoeg koersen, dus ik ga zeker nog mijn best doen”, besloot hij.