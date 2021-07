Dylan Groenewegen doet zijn petje af voor Jakobsen: “Het is hem enorm gegund”

Video

Dylan Groenewegen heeft letterlijk zijn petje afgenomen voor Fabio Jakobsen na diens dagzege in de Tour de Wallonie. De snelle man van Jumbo-Visma zag hoe zijn landgenoot voor de eerste keer sinds hun veelbesproken sprint in de Ronde van Polen wist te winnen.

“Als ik dan zelf niet win, is het Fabio enorm gegund. Het is voor ons beiden een rottijd geweest, maar voor Fabio nog veel meer. Het is dan wel een tegenstander – en gelukkig zijn we weer tegenstanders – maar dan is het wel een tegenstander die ik het enorm gun”, zei Groenewegen voor de camera van WielerFlits.

“Ik denk ook dat we elkaar beter maken. Het is gewoon geen leuke periode geweest, zeker voor Fabio niet. Dat hij nu weer wint, daar kunnen we alleen maar veel bewondering en respect voor hebben. En ons petje voor afzetten, dus dat doe ik bij deze ook”, aldus de Nederlander, die dan de daad bij het woord voegde.

Laatste puzzelstukjes

Zelf kwam Groenewegen in de tweede etappe van de Tour de Wallonie niet echt aan sprinten toe. “Daar baal ik wel van. We moeten gewoon weer kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen, en beter in positie komen. Dan zijn de benen echt wel weer goed, dat zagen we gisteren. Soms hangt het gewoon van de laatste puzzelstukjes af.”