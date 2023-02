Dylan Groenewegen: “Blij dat ik in elke wedstrijd kan winnen”

Dylan Groenewegen heeft zijn etappezege in de UAE Tour meegegraaid. De sprinter van Jayco-AlUla reed een knappe sprint en bleef Fernando Gaviria, Sam Bennett en Tim Merlier voor. “Ik wist dat de benen goed waren”, zegt hij na afloop.

“Een sprint timen in de UAE Tour is al jaren lastig. Vandaag waren we aan de late kant, maar uiteindelijk bleek dat toch precies op tijd te zijn. De jongens hebben dat goed gedaan. Zo kon ik in het wiel van Bennett beginnen aan mijn sprint.”

Uiteindelijk kwam Groenewegen met nog 150 meter te gaan op kop, waarna hij het volhield tot de meet. “Ik ben hier heel erg blij mee. We hebben de goede start in de Saudi Tour kunnen doortrekken. Ik ben blij dat ik erin slaag om in elke wedstrijd waarin ik start een rit te winnen.”