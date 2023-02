Dylan Groenewegen beoogt nieuwe ritzege in de UAE Tour

Dylan Groenewegen begint ambitieus aan zijn eerste WorldTour-rittenkoers van het seizoen. Jayco-AlUla zet in de UAE Tour alle pijlen op de Nederlander, die er voor ritzeges moet zorgen.

“Ik kijk heel erg uit naar de UAE Tour, waar ik opnieuw wil winnen”, aldus de Nederlander. “We komen naar deze rittenkoers met als enige doel zo veel mogelijk sprintetappes naar onze hand te zetten. We hebben dan ook een topploeg, met Luka Mezgec, Callum Scotson en Michael Hepburn in de lead out. Met die jongens heb ik al vaker goed samengewerkt.”

In de Saudi Tour schoot Groenewegen al een eerste keer raak. “Maar we moeten dit kunnen voortzetten op WorldTour-niveau. De concurrentie zal een pak groter zijn, maar schrik heb ik daar niet voor. Meer nog, ik geniet wel van die koersen in het Midden-Oosten.”

De Jayco-AlUla-ploeg zet alles op Groenewegen, bij gebrek aan een goede klassementsrenner. Oorspronkelijk zou Eddie Dunbar wel zijn opwachting maken, maar door een val en bijhorende handblessure gaan nu toch alle pijlen op Groenewegen. Elmar Reinders, Jan Maas en Blake Quick vervolledigen de selectie.

📰 RACE PREVIEW 📰

💬 “We’re coming to the race to try & win as many sprint stages as possible. We have a top team with great riders to help with the lead-out.” – Groenewegen

🇦🇪 Full line-up & comments below 👇🏼https://t.co/KH9m7BN1eM

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) February 17, 2023