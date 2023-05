Dygert baalt van mislopen ritzege, maar: “Moet niet vergeten waar ik vandaan kom”

Chloé Dygert baalde als pure topsporter van de afloop van de tweede etappe van La Vuelta Femenina. De Amerikaanse leek na een late uitval heel even op weg naar de ritoverwinning, maar werd in de laatste meters toch nog gepasseerd door Marianne Vos en de uiteindelijke winnares Charlotte Kool. Dygert kon dit na afloop echter ook weer relativeren.

Een massasprint leek onvermijdelijk en een sprint kregen we dinsdag dan ook in finishplaats Pilar de la Horadada. De rappe vrouwen werden alleen nog bijna verrast door een late uitval van niemand minder dan Chloé Dygert. De Amerikaanse hardrijdster, die in La Vuelta Femenina haar rentree maakt na een lange periode van inactiviteit, sloeg meteen een mooie bres. Heel even leek ze op weg naar de zege, maar Dygert werd vlak voor de streep nog voorbijgereden door Vos en Kool.

“Mag dit ook wel beschouwen als een overwinning”

Dygert kwam uiteindelijk ‘slechts’ als derde over de streep. “Eerlijk gezegd ben ik teleurgesteld”, liet ze na afloop weten op de ploegsite van haar werkgever Canyon//SRAM. “Al moet ik niet vergeten waar ik vandaag kom. Ik mag dit ook wel beschouwen als een overwinning. Ik ben zo dankbaar voor de steun vanuit de ploeg. Ik wist dat ik er een lange sprint van moest maken. Ik ben namelijk niet echt een sprinter. Een lange sprint was mijn beste optie, ik ging alleen iets te vroeg aan.”

De 26-jarige Dygert greep dus net naast de overwinning, maar mag wel zeer tevreden zijn over haar huidige vormpeil. Ze kijkt dan ook met vertrouwen naar de komende etappes en koersen. “We zijn voor het eerst samen met deze groep. We hebben erg veel vertrouwen in elkaar en vanaf nu zal het nog beter gaan draaien. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit proces.”