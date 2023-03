Dwars door Vlaanderen: Pidcock en Ganna blikvangers bij INEOS Grenadiers

Jumbo-Visma start woensdag met een sterke ploeg in Dwars door Vlaanderen, maar ook INEOS Grenadiers trekt met de nodige toppers naar startplaats Roeselare. De grootste blikvangers zijn Tom Pidcock, die zijn rentree maakt in het peloton, en Filippo Ganna.

Pidcock was vorig jaar nog derde in Dwars door Vlaanderen, achter winnaar Mathieu van der Poel en Tiesj Benoot, maar de Brit zal nu met twijfels aan de start staan. De 23-jarige alleskunner kwam na zijn valpartij in de slotetappe van Tirreno-Adriatico namelijk niet meer in actie wegens een hersenschudding. Pidcock – dit jaar al winnaar van Strade Bianche – heeft nu echter weer groen licht gekregen om te koersen.

Pidcock zal hopen op een selectieve wedstrijd, net als Filippo Ganna. De Italiaanse hardrijder ontpopt zich steeds nadrukkelijker als klassiekerrenner: hij werd dit voorjaar al tweede in Milaan-San Remo en tiende in de E3 Saxo Classic. Ganna kwam zondag in Gent-Wevelgem nog op een vervelende manier ten val, maar het belet hem niet om te starten in Dwars door Vlaanderen.

Meerdere ijzers in het vuur

Pidcock en Ganna zijn de meest in het oog springende namen, maar INEOS Grenadiers heeft nog meer ijzers in het vuur. Denk aan Magnus Sheffield, de beloftevolle Amerikaan die vorig jaar nog de beste was in de Brabantse Pijl. Ook de Ecuadoraan Jhonatan Narváez, zondag nog dertiende in Gent-Wevelgem, is een gevaarlijke klant, net als Ben Turner. Connor Swift en Kim Heiduk vervolledigen de selectie.

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans, bij afwezigheid van Grote Drie