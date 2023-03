Verrassend: Laporte in Dwars door Vlaanderen-selectie Jumbo-Visma, Van Baarle niet

Jumbo-Visma start woensdag met onder meer Olav Kooij, Tiesj Benoot en Christophe Laporte, de winnaar van Gent-Wevelgem, in Dwars door Vlaanderen. Dylan van Baarle stond op de oorspronkelijke deelnemerslijst, maar zit niet in de uiteindelijke selectie van de Nederlandse ploeg.

Van Baarle betwistte vorige week vrijdag de E3 Saxo Classic, maar moest daar opgeven na een valpartij. In gesprek met De Telegraaf vertelde hij dat het een crash zonder gevolgen was. “Dit is de periode waar ik enorm naar uitkijk, dus dan is het altijd even schrikken als je valt. Ik hoef mijn programma gelukkig niet aan te passen en ik verwacht in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix fysiek in orde te zijn”, zei de Nederlander.

Naast Kooij, Benoot en Laporte, zijn ook Tosh Van der Sande, Tim van Dijke, Timo Roosen en Edoardo Affini woensdag van de partij voor Jumbo-Visma. Zoals reeds bekend, zal Wout van Aert in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen niet meer koersen.

