maandag 11 maart 2024 om 18:57

Dwars door Vlaanderen kan rekenen op komst wereldkampioene Lotte Kopecky

Achter de deelname van Lotte Kopecky aan Dwars door Vlaanderen (woensdag 27 maart) stond nog een vraagteken, maar Sporza meldt nu dat de wereldkampioene over goed twee weken daadwerkelijk aan de start zal verschijnen van de midweekse klassieker.

Kopecky en haar ploeg SD Worx-Protime moesten de afgelopen weken nog flink puzzelen om tot een programma te komen, maar de laatste voorjaarsknoop is nu doorgehakt. De 28-jarige Belgische zal tussen Gent-Wevelgem (24 maart) en de Ronde van Vlaanderen (31 maart) nog een extra klassieker betwisten met Dwars door Vlaanderen. Ze wist deze wedstrijd nog niet te winnen in haar inmiddels rijkgevulde carrière.

Kopecky reed dit seizoen nog ‘maar’ zes koersdagen, maar was al buitengewoon succesvol in haar regenboogtrui. Ze begon haar jaar in het Midden-Oosten: in de UAE Tour won ze de koninginnenrit naar Jebel Hafeet en het eindklassement. Daarna werd ze tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en triomfeerde ze in Strade Bianche.

Woensdag weer in actie

We zien de wereldkampioene woensdag weer aan het werk, want dan wordt Kopecky aan de start verwacht van Nokere Koerse. Ze start er als titelverdedigster, nadat ze vorig jaar een solo wist af te ronden richting Nokereberg.