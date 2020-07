Dwars door het Hageland (15 augustus) houdt voorlopig stand op de kalender woensdag 29 juli 2020 om 13:54

De Heistse Pijl, die normaal zaterdag zou verreden worden, is afgelast. Dwars door het Hageland (15 augustus) houdt voorlopig stand. “Op voorwaarde dat de coronacijfers in de betreffende gemeentes de komende twee weken niet spectaculair stijgen.”

Met onder meer Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo en Team Sunweb aan de start mag organisator Nick Nuyens rekenen op een goed gestoffeerd deelnemersveld in deze wedstrijd die geldt als manche in de Bingoal Cycling Cup. In tegenstelling tot de Heistse Pijl kan Dwars door het Hageland voorlopig wel nog doorgaan.

Het grote verschil is uiteraard dat Heist-op-den-Berg in de provincie Antwerpen ligt, terwijl Dwars door het Hageland in de provincie Vlaams-Brabant wordt verreden. En daar gelden andere regels. Nuyens kreeg voorlopig groen licht van de burgemeesters. “Onder de huidige omstandigheden kan de koers doorgaan”, zegt Christophe De Graef, burgemeester van Diest. “Maar stel dat de cijfers in de regio heel sterk zouden toenemen, kan die beslissing nog veranderen. Zo is het ook afgesproken.”

De organisatoren van hun kan stellen in elk geval alles in het werk om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten doorgaan, rekening houdende met de maatregelen die de UCI de organisatoren oplegt. Later vandaag – na een persconferentie van de organisatie – meer daarover…