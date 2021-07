Duitsland met Schachmann en Buchmann naar de Olympische Spelen

De Deutsche Olympische Sportbund heeft bekendgemaakt welke renners aan de start staan van de wegkoers op de Olympische Spelen in Tokio. Met Maximilian Schachmann en Lisa Brennauer hebben de Duitsers de huidige nationale kampioenen opgenomen in de ploeg.

Schachmann is momenteel in de Sierra Nevada aan het trainen om de puntjes op de i te zetten. Vanwege de Spelen besloot hij niet deel te nemen aan de Tour de France, zodat hij zich volledig op Tokio kan richten. “Ik ga naar Tokio om een medaille te halen. Al het andere is geen optie”, aldus de 27-jarige Duitser van BORA-hansgrohe.

Behalve Schachmann moet ook zijn ploeggenoot Emanuel Buchmann een goede uitslag kunnen rijden op de Spelen. De mannenploeg bestaat verder uit Nikias Arndt (DSM) en Simon Geschke (Cofidis). De vrouwenselectie bestaat naast Brennauer (Ceratizit-WNT) uit Liane Lippert (DSM), Hannah Ludwig (Canyon-SRAM) en Trixi Worrack (Trek-Segafredo).