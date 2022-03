Dubbelslag Wout van Aert in tijdrit Parijs-Nice, nieuwe 1-2-3 voor Jumbo-Visma

De vierde etappe van Parijs-Nice 2022, een individuele tijdrit naar Montluçon, is gewonnen door Wout van Aert. De Belgische kopman van Jumbo-Visma zette na 13,4 kilometer, inclusief een steile slotklim van 700 meter, de snelste tijd neer en is daardoor ook de nieuwe leider. Net als in de openingsrit was er een clean sweep voor Jumbo-Visma, want Primož Roglič werd tweede en Rohan Dennis derde.

Het parcours tussen Domérat en Montluçon kende een finish op de Côte de la Rue Buffon. De laatste 700 meter naar de aankomst liepen aan 8,6% omhoog, met uitschieters tot 14%. Ook de rest van de route was golvend, onder andere langs het meer Étang de Sault.

Rohan Dennis zit lang in de hot seat

De eerste echte richttijd werd neergezet door tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. De Australische tijdritkampioen van Jumbo-Visma klokte een tijd van 16.26 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 48,9 km/h. Hij bleef daarmee renners als Ethan Hayter (16.34) en Brandon McNulty (16.56) voor.

Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng (16.30) en zijn landgenoot Stefan Bissegger (16.41) lukte het ook niet. Küng verloor vier seconden op de tijd van Dennis, Bissegger gaf veertien seconden toe. Opvallend was de snelle tussentijd van Simon Yates, die halverwege rapper was dan Dennis. De kopman van BikeExchange-Jayco verloor in het tweede deel echter veel tijd en kwam aan de finish vijf tellen tekort.

Van Aert vs. Roglič vs. Dennis

De grootste concurrentie voor Dennis leek echter te komen van zijn eigen ploegmaats Primož Roglič, die als op twee-na-laatste vertrok, en Wout van Aert, die als voorlaatste van het startpodium rolde. De olympische kampioen tijdrijden was aan het tussenpunt twee seconden langzamer dan Dennis, terwijl Van Aert net iets sneller was dan de Aussie. Beiden waren wel trager dan de snelste tussentijd van Simon Yates, maar van hem wisten we al dat hij in de slotfase instortte.

Het zware tweede deel van de tijdrit zou dus beslissen over de winnaar van de tijdrit. Roglič viel niet stil en dook met een tijd van 16.22 minuut ruim vier seconden onder die van Dennis. Aan Wout van Aert was echter weinig te doen. De klassementskopman van Jumbo-Visma was twee tellen sneller dan Roglič en topte (voor de tweede keer deze Parijs-Nice) een volledig Jumbo-Visma-podium: Roglič eindigde als tweede en Dennis als derde.

Christophe Laporte mag na drie dagen zijn gele trui overdragen aan Van Aert, die Roglič door zijn ritzege ook voorblijft in het algemeen klassement. Het verschil is tien seconden. Laporte staat nog wel derde, maar al op 28 seconden. De eerstvolgende achtervolgers zijn Simon Yates (op 49 seconden) en Pierre Latour (op 51 seconden).