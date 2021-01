Dubbelslag Mudgway in Nieuw-Zeeland, SEG-talent Strong tweede

Luke Mudgway heeft op de tweede dag van de New Zealand Cycle Classic een dubbelslag geslagen. De 24-jarige renner van Black Spoke was na 158 kilometer de beste uit een vroege vlucht, op een aankomst heuvelop in Masterton. Hij kwam met een voorsprong van 17 seconden op Corbin Strong (normaliter SEG Racing Academy) over de streep.

Mudgway maakte deel uit van de kopgroep van de dag, die bestond uit acht renners. Zij reden een maximale voorsprong van bijna vier minuten bij elkaar. Adrian Hegyvary was de eerste die probeerde de kopgroep uiteen te rijden in de finale, maar Mudgway dichtte het gat en reed vervolgens de laatste drie kilometer solo.

Het peloton kwam te laat. Corbin Strong, rijdend voor de nationale selectie, sprintte op 17 seconden naar de tweede plek. Hij versloeg Aaron Gate. De vierde plaats was voor Finn Fisher-Black, het Nieuw-Zeelandse talent van Jumbo-Visma Development. Ook hij komt deze week uit voor de nationale selectie.

In het algemeen klassement heeft Mudgway na twee dagen een voorsprong van 15 seconden op Strong. Gate en Fisher-Black volgen op respectievelijk 25 en 26 seconden in het klassement. De New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag. De koninginnenrit is zaterdag, met aankomst op Admiral Hill.