zaterdag 16 september 2023 om 13:45

Dubbele gevoelens bij Demi Vollering na zege in Zwitserland: “Wilde dat Marlen Reusser won”

Demi Vollering zette zaterdag de Ronde van Romandië naar haar hand. De Nederlandse sloeg een dubbelslag door Katarzyna Niewiadoma te kloppen in een sprint met twee. “Ik wilde Marlen Reusser laten terugkeren, maar dat lukte net niet.”

“Het was een heel mooie dag. Als ploeg hebben we het perfect gedaan”, begon Vollering het flashinterview. De Nederlandse reed in de slotfase samen weg met Niewiadoma, maar kort daarachter reed Reusser. Vollering kon daardoor in het wiel van Niewiadoma zitten en het ploegenspel spelen. “Jammer genoeg kon Marlen net niet terugkeren. Gelukkig won ik daarna de sprint. Ik ben heel blij om hier te winnen.”

Toch had Vollering het ook veel over haar Zwitserse ploeggenote. “Het zou echt mooi zijn geweest als ze hier kon winnen, maar wie weet wat er morgen gebeurt. Het zou mooi zijn als ik de leiderstrui kan houden, maar ook mooi als Marlen morgen kan winnen. We zullen zien hoe het zal verlopen, het belangrijkste is dat de trui in de ploeg blijft.”