Dubbel feest voor Groupama-FDJ op slotdag Ronde van Valencia

Groupama-FDJ is de grote winnaar geworden van de Ronde van Valencia. De Franse formatie wist op de slotdag, in een 91 kilometer lange etappe naar Valencia-stad, de eindzege van Stefan Küng veilig te stellen. Als klap op de vuurpijl won Arnaud Démare de massasprint.

De korte slotrit was gedoemd om uit te draaien op een massasprint. Daar was het Groupama-FDJ, in dienst van Arnaud Démare en klassementsleider Stefan Küng, ook alles aan gelegen. De Franse formatie verzorgde een ideale lead-out voor de Franse kampioen.

Démare werd vlak voor de meet afgezet en kon de handen in de lucht steken, al kwam Jon Aberasturi in extremis nog hard opzetten. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA werd tweede, Timothy Dupont bezorgde Bingoal Pauwels Sauces WB een derde plaats in de rituitslag.

In het algemeen klassement kwam de leidende positie van Küng niet meer in gevaar. De Zwitserse kampioen, die in de tijdrit van zaterdag mede door een lekke band van Enric Mas de macht greep, kwam in het peloton over de meet. Hij kreeg Movistar-renners Nelson Oliveira (tweede) en Mas (derde) met zich mee het podium op.