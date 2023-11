vrijdag 24 november 2023 om 11:03

dsm-firmenich PostNL trekt 18-jarige Brit aan

De opleidingsploeg van dsm-firmenich PostNL heeft zich verzekerd van de diensten van Angus Stoneham. De 18-jarige talentvolle ronderenner uit Groot-Brittannië heeft een contract getekend voor twee jaar. Stoneham komt over van juniorenteam Zappi en werd afgelopen seizoen tweede in zowel de Ronde van het Baskenland als in de Ronde des Vallées.

“Ik houd van en waardeer de ontwikkelingscultuur van deze ploeg enorm”, vertelt Stoneham in een persbericht. “Ook de integratie met het WorldTeam spreekt me aan, met een gezamenlijk begeleidingstaf. Dat is bij andere teams niet overal het geval. Bovendien heeft dsm-firmenich PostNL een goed track record met het opleiden van mensen en ze hebben een langetermijnplan, iets dat ik op waarde schat. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Hoofdcoach van dsm-firmenich PostNL Rudi Kemna deelt die mening. “Angus is een jonge, zeer getalenteerde renner. Hij heeft allerlei mogelijkheden en we zijn dan ook blij dat hij bij ons in de ploeg rijdt komend seizoen. Net zoals met alle andere jonge renners, willen we met hem werken vanuit een bredere benadering. Dat betekent dat we focussen op zijn algehele ontwikkeling op en af de fiets, in plaats van het werken op specifieke kwaliteiten of aan een bepaald type renner.”