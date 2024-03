zondag 17 maart 2024 om 10:52

dsm-firmenich PostNL met drie Nederlanders in Ronde van Catalonië

Team dsm-firmenich PostNL mikt op etappezeges in de komende Ronde van Catalonië. Daarvoor rekent het in de eerste plaats op de Letse sprinter Emils Liepins, zo schrijft het in een persbericht.

“De Ronde van Catalonië wordt onze eerste van vele bezoeken aan Spanje dit seizoen”, legt dsm-firmenich PostNL-coach Phil West uit in het persbericht van de Nederlandse ploeg. “We verwachten een uitdagend parcours in Catalonië, waarin we vooral resultaten in de daguitslag willen behalen.”

De ploeg kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de sprintetappes. “Daar mikken we op Emils Liepins, die een goede sprinttrein in steun krijgt op die dagen. Verder willen we onze kans grijpen om attractief te koersen in de andere etappes, waar jongens als Pavel Bittner en Frank van den Broek hun rol kunnen spelen in de finales.”

De volledige selectie van de ploeg bestaat uit Patrick Bevin, Pavel Bittner, Romain Combaud, Emils Liepins, Tim Naberman, Martijn Tusveld en Frank van den Broek.