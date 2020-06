Drukke planning voor Annemiek van Vleuten in tweede deel van 2020 maandag 8 juni 2020 om 12:36

Annemiek van Vleuten hervat 26 juli het wielerjaar met de Spaanse eendaagse Durango-Durango. Daarna volgen de koersen elkaar in sneltreinvaart op voor de wereldkampioene. Tot aan de finish van de Madrid Challenge op 8 november staan dertien koersen op haar voorlopige kalender.

Na Durango-Durango, de Spaanse .1-wedstrijd die ze drie jaar geleden wist te winnen, is Strade Bianche de eerste WorldTour-koers in de agenda van Van Vleuten. Daar gaat ze als titelverdediger van start, nadat ze vorig seizoen op indrukwekkende wijze de zege opstreek. In de laatste twaalf kilometer reed de renster van Mitchelton-Scott weg uit een kopgroep met favorieten en soleerde vervolgens naar de winst.

Daarna staan louter wedstrijden van het hoogste niveau op het programma, waaronder ook de etappewedstrijden Boels Ladies Tour en Giro Rosa. Na de Italiaanse ronde, die ze de afgelopen twee jaar wist te winnen, volgen het WK in Zwitserland en de heuvelklassiekers. Ook de Ronde van Vlaanderen en de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix (weliswaar onder voorbehoud) maken deel uit van haar voorlopige programma.

Van Vleuten kwam dit seizoen al een keer in actie op de weg en wist meteen te winnen. In Omloop Het Nieuwsblad reed ze op de Muur van Geraardsbergen weg uit een kopgroep van 22 rensters. Vervolgens haalde ze het solo tot aan de finish in Ninove.

Voorlopig programma Annemiek van Vleuten

Durango-Durango (26 juli)

Strade Bianche (1 augustus)

La Course by Le Tour de France (29 augustus)

Boels Ladies Tour (1-6 september)

Giro Rosa (11-19 september)

WK tijdrijden in Aigle-Martigny (22 september) *

WK wegwedstrijd in Aigle-Martigny (26 september)

Waalse Pijl (30 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Amstel Gold Race (10 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober) **

Madrid Challenge (6-8 november)

* mits geselecteerd

** onder voorbehoud