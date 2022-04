Droom komt uit voor Dylan Teuns in Waalse Pijl: “Altijd in mezelf blijven geloven”

Voor Dylan Teuns is een droom in vervulling gegaan, laat hij weten na zijn overwinning in de Waalse Pijl. De Belgische heuvelspecialist van Bahrain Victorious imponeerde met een lange sprint op de Muur van Hoei, waarmee hij iedereen versloeg. “Ik heb er geen woorden voor. Het is ongelooflijk. Hier heb ik altijd van gedroomd”, laat hij weten.

“Ik zat in de perfecte positie aan het begin van de Muur van Hoei”, beschrijft Teuns zijn finale. “Op 500 meter van de finish werd ik even ingesloten door een renners van BORA-hansgrohe en Movistar (Aleksandr Vlasov en Enric Mas, red.), maar ik wist van Alejandro Valverde waar hij ging versnellen. Dat doet hij altijd op dezelfde plaats en dat is ook perfect voor mij. Ik voelde dat ik nog iets over had en heb dat doorgezet.”

“Misschien heeft de sterkste renner vandaag wel gewonnen, ja”, lacht hij. De zege van Teuns komt niet als een verrassing, want hij werd ook al zesde in de Ronde van Vlaanderen, tiende in de Amstel Gold Race, achtste in de Brabantse Pijl en in Parijs-Roubaix ging hij erg lang mee met het peloton. “Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar. Zomers ben ik altijd goed, maar in het voorjaar soms super en soms minder. Maar nu rijd ik heel constant het hele voorjaar.”

De Waalse Pijl is erg geschikt voor Teuns, die in 2017 al eens derde werd op de Muur van Hoei. “Ik heb hier stiekem altijd van gedroomd. Ik ben altijd blijven geloven in mezelf. Het is exact vijf jaar nadat ik hier op het podium stond en ik ben erin blijven geloven dat het op een dag nog ging lukken”, aldus Teuns.