Dries Van Gestel moet deel klassiekers missen met TotalEnergies: “Bekopen afwezigheid van Sagan”

Video Geen traditioneel Openingsweekend Omloop-Kuurne dit jaar voor Dries Van Gestel, wél Kuurne-Le Samyn. Omdat TotalEnergies vorig jaar pas het vierde ProTeam was in de UCI-ranking, vervalt hun automatisch startrecht in eendagswedstrijden op WorldTour-niveau immers. De Franse ploeg moet nu rekenen op goodwill van organisatoren via wildcards. “Het is jammer, maar het is wat het is”, zegt kopman Van Gestel voor onze camera.

“Ik zal het dan maar een ‘Opening-begin van de week’ noemen”, lacht Van Gestel. “Ik had graag de Omloop gereden, maar het is nu duidelijk dat ik alle kansen moet grijpen die er zijn. Kuurne-Brussel-Kuurne was de eerste, en daar ging het redelijk goed. We waren zesde met de ploeg. Ik heb de slag in de heuvelzone ook best goed overleefd. Het gevoel was goed.”

Het blijft niet bij het missen van de Omloop alleen. “We kunnen niet ontkennen dat het jammer is. We doen geen Omloop Het Nieuwsblad, geen E3 Saxo Classic, geen Ronde van Vlaanderen. Maar gelukkig wel Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Er staat dus nog wel wat op het programma. Ik ben zeker niet ontevreden.”

De Ronde van Vlaanderen missen is dan ook niet niets. “Voor mij persoonlijk als Belg, is dat dé koers van Vlaanderen. Het zorgt ervoor dat mijn doelen nu in alle andere koersen liggen. Ik ben niet iemand die op één specifiek doel focust. Ik probeer altijd zo goed mogelijk te zijn als ik aan de start sta.”

Zonder Sagan

Twee jaar geleden bewees Van Gestel in Gent-Wevelgem nog dat hij podiumrijp is in een grote klassieker. “Vorig jaar bleek het geen sinecure om dat te herhalen. Het was ook niet de gemakkelijkste editie van Gent-Wevelgem. Een heel specifieke ook, met amper 3 graden Celsius en heel de dag regen.”

Tot slot: ook hét uithangbord van de ploeg, Peter Sagan, is deze winter bij de ploeg vertrokken. Dat maakt wildcards krijgen nog onwaarschijnlijker. Hoe veel verandert dat binnen de ploeg? “Ik vind het natuurlijk heel jammer dat Peter weg is. Hij is een impressionante persoon, een goede persoonlijkheid ook. Maar soit, dat is nu eenmaal het wielrennen. We bekopen dat wel wat met de wildcards.”