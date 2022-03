Dries Van Gestel: “Ik kreeg te horen dat Hofstetter niet meer fris was”

Dries Van Gestel doet het vooralsnog uitstekend in 2022. Na ereplaatsen in Le Samyn en Kuurne-Brussel-Kuurne won de Belg vandaag de Ronde van Drenthe. Het was zijn eerste zege sinds 2017. “En dat doet me deugd”, vertelt hij na de finish.

“Jumbo-Visma was met twee renners vertegenwoordigd in de laatste kopgroep”, doet Van Gestel zijn verhaal. “Ik merkte dat zij weinig vertrouwen hadden in een sprint omdat ze demarreerden. Zowel Roosen als Van Dijke was al een keer gegaan, dus ik besloot dat het mijn beurt was om aan te vallen toen die gaten waren dichtgereden.”

“We hadden een klein gaatje met drie daarna en ik hoorde dat Hofstetter niet meer fris was. Ik nam vol de rotonde, keek achterom en zag dat iedereen kapot zat. Ik had alleen een gaatje en ben vol doorgegaan. De laatste kilometer was lastig met de wind tegen, maar gelukkig had ik nog over. Met 400 meter keek ik achterom en zag ik dat de zege binnen was.”

Van Gestel legde tot slot nog uit hoe je de Ronde van Drenthe het beste kunt rijden: “Op de VAM-berg moet je helemaal vooraan zitten. Iedereen sprint die omhoog en als je achter een breukje zit, en dat gebeurt snel, dan ben je gezien. Ik zat altijd goed geplaatst en kon zo krachten sparen.”