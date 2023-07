Dries Devenyns (39) zet na dit seizoen punt achter wielercarrière

Dries Devenyns is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. De Belg, die zaterdag zijn veertigste verjaardag viert, hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak. Dat laat hij weten via Instagram.

“Ik heb genoten van een carrière van zeventien jaar op het hoogste niveau”, schrijft Devenyns, die in 2007 prof werd bij Predictor-Lotto. “Ik heb voor mooie teams gereden, maar mijn tijd bij IAM Cycling en vooral de vele jaren bij het befaamde Soudal Quick-Step waren onvergetelijk.”

“Ik ben slechts enkele keren als eerste over de streep gekomen, met de armen in de lucht, maar heb veel gewerkt voor anderen, en heb enkele van de beste renners ter wereld geholpen. Hen de grootste wedstrijden in de sport zien winnen en onderdeel zijn van de teamprestaties, was een droom die uitkwam.” In de laatste jaren was hij vooral belangrijker als helper van zijn vriend Julian Alaphilippe.

Devenyns won in zijn carrière zelf zeven wedstrijden. De heuvelspecialist opende zijn palmares bij de profs in 2009, toen hij de vijfde rit van de Ronde van Oostenrijk op zijn naam schreef. Zijn meest succesvolle jaar was 2016. Dat seizoen boekte hij maar liefst vijf overwinningen, waaronder het eindklassement van de Ronde van België en die van de Tour de Wallonie. In 2020 volgde zijn laatste zege met de Cadel Evans Great Ocean Road Race.