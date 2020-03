Drie bergetappes en klimtijdrit in Ronde van Zwitserland donderdag 5 maart 2020 om 13:30

De Ronde van Zwitserland heeft het parcours voor haar 84e editie uit de doeken gedaan. Wat opvalt zijn de klimtijdrit en de drie bergetappes, waarvan de laatste over de Furka-, Grimsel- en Sustenpass gaat. De ronde begint op zondag 7 juni en duurt tot zondag 14 juni.

In september werd al aangekondigd dat de Ronde van Zwitserland geen negen, maar acht dagen duurt. Traditioneel stond de koers van zaterdag tot zondag een week later gepland, maar daar is nu verandering in gekomen. Op zaterdag worden alle teams voorgesteld, maar staat ook een toertocht op het programma.

Openingstijdrit door Frauenfeld

De ronde begint met een korte individuele tijdrit in en rond de kleine stad Frauenfeld, waar de eerste gele trui op het spel staat. In de tweede etappe kan de klassementsleider zijn trui alweer kwijtraken op weg naar Lachen. In de tweede fase van de rit moet eerst al geklommen worden naar Ghöch en Oberricken, maar in de laatste vijftien kilometer staan nog twee klimmetjes van derde én tweede categorie ingetekend.

De derde etappe heeft het karakter van een voorjaarsklassieker. Weliswaar staan maar twee gecategoriseerde klimmetjes op het etappeprofiel, maar het gaat de hele dag op en af. Volgens de organisatie is de vierde etappe de laatste kans voor de sprinters als de finishlijn getrokken is in Moudon. De mannen met rappe benen moeten dan wel in de slotronde van 34,9 kilometer nog twee klimmetjes overleven.

Vanaf de vijfde etappe is het dan aan de klimmers. De rit naar Leukerbad is met 205,1 kilometer de langste van de achtdaagse ronde en de route leidt onder meer over de Col des Mosses en langs het hoofdkwartier van wielerbond UCI. Tussen Aigle en Martigny gaat de route tevens over het parcours van het WK, dat over een half jaar in Zwitserland wordt gehouden. De aankomst ligt na een klim van eerste categorie in Leukerbad.

Nufenenpass, dak van de ronde

In de zesde etappe moeten de meeste hoogtemeters worden overwonnen, namelijk 3724. Tevens bereiken de renners op de Nufenenpass het ‘dak van de ronde’, want deze klim leidt hen naar 2478 meter hoogte. De klim ligt echter in de beginfase en wordt dus niet bepalend. In de tweede helft moeten de renners omhoog op de Lukmanierpass en naar de finish in Disentis-Sedron.

Het slotweekend begint met een klimtijdrit, waar het vanuit startplaats Disentis-Sedrun vrijwel meteen omhoog gaat naar de Oberalppass. De renners moeten hier 656 hoogtemeters overwinnen. De finish ligt na een afdaling in Andermatt. Andermatt is tevens de start- en finishplaats van de slotetappe, ook wel de koninginnenrit. Achtereenvolgens moeten hier de Furkapass, Grimselpass en Sustenpass worden gerond. De finish ligt na een klim van eerste categorie.

Dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de Ronde van Zwitserland vanwege het coronavirus niet kan worden gehouden in juni, gaf de organisatie nog mee. “We werken echter aan passende scenario’s om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen.”

Etappeschema Ronde van Zwitserland 2020 (7-14 juni)

etappe 1: Frauenfeld – Frauenfeld (10,9 km, ITT)

etappe 2: Neuhausen am Rheinfall – Lachen (179,0 km)

etappe 3: Lachen – Pfaffnau (186,6 km)

etappe 4: St. Urban – Moudon (180,6 km)

etappe 5: Moudon – Leukerbad (205,1 km)

etappe 6: Fiesch – Disentis-Sedrun (162,1 km)

etappe 7: Disentis-Sedrun – Andermatt (23,2 km, ITT)

etappe 8: Andermatt – Andermatt (118,4 km)

