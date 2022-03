Domenico Pozzovivo voor de Tirreno: “Mijn vorm stelde me al tevreden”

Domenico Pozzovivo reed in het verleden al vier keer naar de top tien in Tirreno-Adriatico en ook deze week hoopt hij een belangrijke rol op te eisen. De ervaren Italiaan staat pas een paar weken onder contract bij Intermarché-Wanty-Gobert, maar heeft zijn draai daar al helemaal gevonden.

Pozzovivo voelt zich thuis bij zijn nieuwe ploeg, waarvoor hij al in actie kwam in de Ruta del Sol, de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche. “Intussen voelt het aan alsof ik al enkele maanden van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux deel uitmaak, want wedstrijd na wedstrijd word ik op een hartelijke manier door alle nieuwe gezichten verwelkomd”, zegt hij in een perscommuniqué van het Belgische WorldTeam.

De 39-jarige klimmer, die opgaat voor zijn tiende deelname, kijkt uit naar Tirreno-Adriatico. “Het is doorgaans de eerste wedstrijd van het seizoen is waar ik naar piek. Net als in de Ronde van Zwitserland, die andere belangrijke korte rittenkoers op mijn programma, kon ik er al vaak een belangrijke rol opeisen en dit hoop ik in deze 57e editie ook te doen. Mijn vorm bij mijn seizoensstart in de Ruta del Sol stelde me al meteen tevreden.”

De Italiaanse ronde begint met een individuele tijdrit door Lido di Camaiore. “De tijdrit hier in Lido di Camaiore is gelijkaardig aan de slottijdrit van de voorbije jaren, waar ik vaak gebruik van kon maken om tijd goed te maken in het algemene klassement. Dit moet me dus wel liggen, al zorgt de omgooi van de volgorde van de etappes ervoor dat de tijdritspecialisten van hun frisse benen gebruik kunnen maken om een grotere voorsprong uit te bouwen”, aldus Pozzovivo.

Behalve Pozzovivo staan namens Intermarché-Wanty-Gobert ook Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff, Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Lorenzo Rota en Taco van der Hoorn aan het vertrek van de Italiaanse etappekoers.

Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2022

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Sven Erik Bystrom

Alexander Kristoff

Andrea Pasqualon

Adrien Petit

Domenico Pozzovivo

Lorenzo Rota

Taco Van der Hoorn